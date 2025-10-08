Силовики раскрыли обстоятельства убийства медсестры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 39-летний мужчина стал обвиняемым в убийстве 6 октября медсестры на Вторчермете. Об этом сообщает СКР.
Преступление было совершено на улице Агрономической. По данным следствия, уралец был пьян. Он нанёс своей соседке 1984 года рождения несколько ножевых ранений. Пострадавшая скончалась на месте.
По данным городского управления МВД, перед убийством мужчина два дня употреблял алкоголь со своей сожительницей. Кончилось это ссорой между ними. Он избил женщину, ушёл из комнаты и столкнулся с соседкой-медсестрой. Та сделала ему замечание по поводу его поведения. В ответ он смертельно ранил её ножом.