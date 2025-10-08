Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Диксоне пассажирский самолет повредил шасси

На борту было почти 60 человек.

Источник: Западно - Сибирская транспортная прокуратура

Днем 8 октября в аэропорту Диксон, расположенном в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-74 авиакомпании АО «А247».

После посадки воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Игарка — Диксон, было обнаружено повреждение пневматика шасси. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту самолета находились 52 пассажира и 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал, однако самолет был отстранен от дальнейших полетов до выяснения обстоятельств инцидента.

Норильская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее на юге Красноярско края разбился Ан-2, два человека погибли.