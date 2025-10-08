«Будете ли вы грустить, если вас застрелят?» Что известно об архитекторе Супоницком, которого убили на глазах дочери

Полный тезка Козырева в прошлом был замдиректора по финансам некогда крупного строительного холдинга «Петротрест». В июле 2023 года Василеостровский суд зарегистрировал в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Производство касалось невыполнения контракта на 233 млн рублей. По версии следствия, работы компанией не были выполнены в полном объеме. Минувшим летом в отношении Козырева суд дело прекратил за истечением сроков давности. Его соучастница выслушала обвинительный приговор. Также в отношении Козырева рассматривали дело об уклонении от уплаты таможенных платежей. Согласно информации на сайте суда, фигурант был оправдан в связи с отсутствием состава преступления. За ним было признано право на реабилитацию.