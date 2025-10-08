«Будете ли вы грустить, если вас застрелят?» Что известно об архитекторе Супоницком, которого убили на глазах дочери

На колени!
Ранним утром архитектор и глава совета директоров группы «Суарт» Александр Супоницкий вышел из своей пятикомнатной квартиры, расположенной на третьем этаже. Рядом с ним была 10-летняя дочь, которую он, вероятно, собирался отвезти в школу. Дома осталась молодая жена с тремя детьми. Ничего не предвещало.
Отец и дочь встали у лифта, когда перед ними возник вооруженный мужчина. Он рявкнул: «На колени!» Увидев в его руках что-то вроде автомата, Александр Захариевич не стал противиться. Встала на колени и девочка. Неизвестный выстрелил, пуля вошла архитектору в затылок. Ребенка убийца пощадил. Девочка побежала обратно домой, ее мать вызвала экстренные службы.
Приезд полиции совпал с началом пожара в апартаментах этажом ниже. Черный дым валил из номера. Силовики дожидаться сотрудников МЧС не стали и выбили дверь. Внутри лежал тот, кого они еще только собирались искать. Рядом валялся зарегистрированный на него карабин. Около девяти часов утра двор наводнили различные службы, зеваки могли наблюдать, как на общих балконах нервно курят оперативники. Но толп не было — ППСП и ГАИ охраняли нарушенный покой элитного дома.
Вдова архитектора, 38-летняя модель, окруженная детьми, давала показания. Говорят, она находилась в таком шоке, что даже не могла плакать. С ее слов, убийцу она никогда не видела, о конфликтах ее мужа с ним ничего не знает. 10-летней дочери, которая стала невольной свидетельницей убийства своего отца, предстоит долгая и кропотливая работа с психологами.
Известный архитектор.
На кадрах, распространенных Следственным комитетом, сотрудники ведомства работают с телом убитого. Оно лежит прямо у лифта, рядом — слетевшие очки. Жертва — 70-летний Александр Супоницкий. Он являлся основателем и председателем совета директоров группы «Суарт» («Архитектурная мастерская Супоницкого»), был членом Союза архитекторов РФ.
Наиболее известная из современных реализованных работ Супоницкого — наземный вестибюль станции метро «Горьковская», который был открыт после реконструкции в конце 2009 года. Кроме того, «Суарт» разработал проект торгово-развлекательного комплекса «Адмирал» с вестибюлем станции метро «Адмиралтейская». Также авторству «Архитектурной мастерской Супоницкого» принадлежит проект ТРК «ПИК» на Сенной площади.
Во главе с Супоницким бюро также разработало проекты реконструкции наземных вестибюлей станций метро «Фрунзенская» и «Парк Победы». Однако «Фрунзенскую» в итоге будут реконструировать по проекту архитектурного бюро «А. С. +», а «Парк Победы» — по проекту «Архитектурной мастерской Сахновского».
По данным СПАРК, Супоницкий владел ООО «Суар. Т-Проект» до лета 2019 года. Выручка компании по итогам 2024 года составила 137,7 млн рублей, чистая прибыль — 184 тыс. рублей. В настоящее время в его собственности нет ни одного юрлица.
В 2020 году в интервью изданию «Канонер» Супоницкий, рассуждая, будет ли он грустить, если снесут спроектированный им ТРК «ПИК», назвал вопрос смешным. «Будете ли вы грустить, если вас застрелят? Наверное, буду», — ответил архитектор.
Стрелок — из той же сферы.
Личность найденного мёртвым в горящем номере апартаментов установили быстро. Им оказался 49-летний Константин Козырев. До своего юбилея он не дожил 4 дня. Как выяснилось, с жертвой его тесно связывает сфера строительства. Связано ли случившееся с работой, еще предстоит выяснить следователям. Пока же силовики пытаются взломать телефон Козырева, чтобы хоть что-то понять.
Полный тезка Козырева в прошлом был замдиректора по финансам некогда крупного строительного холдинга «Петротрест». В июле 2023 года Василеостровский суд зарегистрировал в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Производство касалось невыполнения контракта на 233 млн рублей. По версии следствия, работы компанией не были выполнены в полном объеме. Минувшим летом в отношении Козырева суд дело прекратил за истечением сроков давности. Его соучастница выслушала обвинительный приговор. Также в отношении Козырева рассматривали дело об уклонении от уплаты таможенных платежей. Согласно информации на сайте суда, фигурант был оправдан в связи с отсутствием состава преступления. За ним было признано право на реабилитацию.
Изначально предполагалось, что расстрелявший архитектора мог вернуться из зоны боевых действий. Как сообщил «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, его участие в СВО не подтвердилось, Африка и Сирия пока под вопросом. У Константина Козырева остались как минимум двое детей — один сын совершеннолетний, другой еще подросток.
ГСУ СК по Петербургу после случившегося возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Приговор фигурант вынес себе заранее.