Физика-ядерщика осудили на 18 лет за госизмену и финансирование терроризма

По фабуле обвинения, Руслан Шадиев в 2023 году перечислил со своего криптокошелька 1,2 тыс. руб. легиону «Свобода России» и «Русскому добровольческому корпусу» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ). Третьим получателем части денег из этой суммы стал проект «Идите лесом» (в 2025 году признан иностранным агентом), который помогал уклоняться от объявленной в России частичной мобилизации.
За перевод в криптовалюте трем организациям физика-ядерщика приговорили к 18 годам заключения. Первые четыре года из них он должен отбывать в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима.
Руслан Шадиев просил у суда снисхождения. Он утверждал, что совершил глупость, не знал о том, что данные организации входят в реестр террористических и полагал, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чтобы загладить вину, его родственники продали свое имущество и перечислили несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции на Украине. Однако апелляция оставила в силе суровый приговор. Защита осужденного намерена обжаловать его в военной коллегии Верховного суда РФ.