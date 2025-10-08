Физика-ядерщика осудили на 18 лет за госизмену и финансирование терроризма

Руслан Шадиев просил у суда снисхождения. Он утверждал, что совершил глупость, не знал о том, что данные организации входят в реестр террористических и полагал, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чтобы загладить вину, его родственники продали свое имущество и перечислили несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции на Украине. Однако апелляция оставила в силе суровый приговор. Защита осужденного намерена обжаловать его в военной коллегии Верховного суда РФ.