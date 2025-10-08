Присяжная нарушила запрет на суде по делу Пака и выбыла из процесса

— Перед судом вызвали одну из присяжных и сделали ей замечание по поводу того, что она обсуждала прошедшее накануне заседание с другими заседателями, высказывая при этом свое мнение, что категорически запрещено, — сообщает корреспондент «Высоты 102». — В итоге представитель гособвинения выступила с предложением отстранить нарушившего правила присяжного. Суд решил согласился с доводами прокуора и отстранил женщину.