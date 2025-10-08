Свердловский суд признал Людмилу Телень виновной в дискредитации армии

Адвокат Людмилы Телень заявлял, что его подзащитная не могла выступать с дискредитацией Вооруженных сил РФ, а репост был ее эмоциональной реакцией в ответ на возможную войну России с Украиной. По его словам, для самой Телень подобные обвинения глубоко оскорбительны, поскольку она сама является дочерью и внучкой советских генералов.