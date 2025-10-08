Ричмонд
Свердловский суд признал Людмилу Телень виновной в дискредитации армии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября, ФедералПресс. Свердловский областной суд отклонил апелляцию замдиректора Ельцин Центра Людмилы Телень. Топ-менеджер президентского центра будет обязана выплатить штраф.

«Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оштрафовал заместителя исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина Людмилу Телень на 45 тыс. руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ», — напоминает Коммерсантъ Урал.

Напомним, первого заместителя исполнительного директора Ельцин Центра Людмилу Телень осудили за репост записи, сделанной 25 февраля 2022 года со страницы дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. Текст поста содержал слова «нет войне!», которые общественность, правоохранители и суд расценили как дискредитацию армии России.

Адвокат Людмилы Телень заявлял, что его подзащитная не могла выступать с дискредитацией Вооруженных сил РФ, а репост был ее эмоциональной реакцией в ответ на возможную войну России с Украиной. По его словам, для самой Телень подобные обвинения глубоко оскорбительны, поскольку она сама является дочерью и внучкой советских генералов.

«ФедералПресс» ранее рассказывал, что Людмила Телень подала жалобу за назначенный ей штраф в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

