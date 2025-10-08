Ричмонд
Воронежца будут судить за гибель 12-летней девочки в пруду

Арендатора участка в Воронеже обвинили в гибели ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже арендатора водоема будут судить за гибель 12-летней девочки. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе воронежского СУ СК.

Следователи установили, что в июне 2025 года обвиняемый арендовал земельный участок на базе отдыха в Советском районе города Воронежа с расположенным на его территории водоемом. С июня 2025 года по 08 июля 2025 года мужчина, не имея права использовать водоем для отдыха людей, в нарушение закона стал оказывать услуги в виде отдыха на пляже и купания в водоеме, не позаботившись при этом безопасность отдыхающих.

Это привело к трагедии. 8 июля во время отдыха на берегу две девочки 6 и 12 лет зашли в воду и начали тонуть. Младшую удалось спасти, а старшая нахлебалась воды и умерла, несмотря на реанимационные мероприятия.

Следователи собрали достаточно доказательств для передачи уголовного дела на рассмотрение в суд.