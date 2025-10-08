Воронежца будут судить за гибель 12-летней девочки в пруду

Следователи установили, что в июне 2025 года обвиняемый арендовал земельный участок на базе отдыха в Советском районе города Воронежа с расположенным на его территории водоемом. С июня 2025 года по 08 июля 2025 года мужчина, не имея права использовать водоем для отдыха людей, в нарушение закона стал оказывать услуги в виде отдыха на пляже и купания в водоеме, не позаботившись при этом безопасность отдыхающих.