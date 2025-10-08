Ричмонд
Пакет с человеческими останками нашли в Шымкенте

В Шымкенте в районе старого автовокзала обнаружили пакет с человеческими останками — костями и черепом. В ДП города сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа, передает NUR.KZ.

Источник: instagram.com/kritika_shymkent

«Видать, рабочие выкопали и оставили. Рядом строительные работы», — указывается в посте.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Шымкента сообщили, что по факту обнаружения останков на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Изъятые останки будут направлены на экспертизу для установления их происхождения и давности захоронения», — отметили в ведомстве.

В ДП Шымкента добавили, что в прошлом году при проведении строительных работ в данном районе также были обнаружены захоронения. По заключению экспертов, их давность составила около 25−30 лет.

«Полиция обращает внимание граждан на необходимость в таких случаях уведомить органы внутренних дел и не предпринимать самостоятельных действий до прибытия сотрудников полиции», — обратились в ведомстве.