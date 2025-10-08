В Индии из-за токсичного сиропа от кашля Coldrif умерли 20 детей

Власти уже закрыли завод компании в штате Тамилнад. Ее руководство обвиняют в непредумышленном убийстве, подделке лекарств и их незаконном производстве. Тем временем Центральное управление по контролю за стандартами лекарственных средств потребовало отозвать лицензию на производство, а продажа и использование сиропа запрещены еще в четырех штатах: Махараштре, Уттар-Прадеше, Раджастхане и Уттаракханде.