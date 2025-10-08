В Индии из-за токсичного сиропа от кашля Coldrif умерли 20 детей

В Индии скончались 20 детей, а еще пятеро находятся в критическом состоянии после приема сиропа от кашля Coldrif, произведенного местной компанией Sresan Pharmaceuticals. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.
Первый смертельный случай был зарегистрирован в начале сентября. Наибольшее число жертв пришлось на штат Мадхья-Прадеш, где погибли 14 детей. Как сообщил минздрав региона, прием сиропа Coldrif вызвал острую почечную недостаточность, которая и привела к летальному исходу.
Как показало расследование, производитель Sresan Pharmaceuticals сознательно экономил на производстве. Чтобы удешевить детский сироп, компания добавляла в него токсичный диэтиленгликоль вместо безопасных ингредиентов. Его содержание в препарате превышало норму на 50%. Кроме того, на самом производстве выявили более 300 грубых нарушений.
Власти уже закрыли завод компании в штате Тамилнад. Ее руководство обвиняют в непредумышленном убийстве, подделке лекарств и их незаконном производстве. Тем временем Центральное управление по контролю за стандартами лекарственных средств потребовало отозвать лицензию на производство, а продажа и использование сиропа запрещены еще в четырех штатах: Махараштре, Уттар-Прадеше, Раджастхане и Уттаракханде.
По данным Reuters, Coldrif продавался только в Индии, причем ограниченными партиями. Всемирная организация здравоохранения выясняет, не отправляли ли препарат на экспорт.
В конце 2022 года из-за индийских сиропов от кашля уже погибали дети в нескольких странах: 18 в Узбекистане и 66 в Гамбии и Камеруне. В лекарствах были обнаружены опасные диэтиленгликоль и этиленгликоль.