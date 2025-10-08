В Башкирии 41-летняя женщина занималась сбытом наркотиков

Как рассказали в пресс-службе МВД республики, наркотики сбывала 41-летняя белоречанка, у которой не было постоянного источника дохода.
В ходе расследования преступления удалось узнать, что в ноябре прошлого года подозреваемая незаконно приобрела с целью последующего сбыта в наркотическое средство массой около 16 граммов. Женщина договорилась о продаже наркотического вещества знакомой. Сделка состоялась.
Вскоре подозреваемой опять понадобились деньги. Тогда женщина договорилась со своей знакомой еще об одной сделке. Однако сразу после совершения продажи, ее задержали сотрудники полиции.
При личном досмотре у подозреваемой был обнаружен и изъят полимерный пакетик с наркотическим средством, а также приспособление для курения, электронные весы и пустые полимерные пакетики.
Вину в содеянном женщина признала полностью. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд.