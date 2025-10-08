В Кишиневе семья отравилась угарным газом: Пострадали двое детей и трое взрослых

Двое детей и трое взрослых отравились газом в столице.
Инцидент произошёл утром в среду, 8 октября, в жилом доме по улице Н. Тестемицану, 37. На место происшествия прибыла бригада спасателей, которая установила, что утечка газа произошла из-за неправильного монтажа вытяжки котла.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, газ скапливался в квартире в течение ночи. Жильцы смогли самостоятельно покинуть помещение. Дети были доставлены в больницу, а взрослым помощь оказали на месте. Жизни пострадавших вне опасности.