В Кишиневе семья отравилась угарным газом: Пострадали двое детей и трое взрослых

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, газ скапливался в квартире в течение ночи. Жильцы смогли самостоятельно покинуть помещение. Дети были доставлены в больницу, а взрослым помощь оказали на месте. Жизни пострадавших вне опасности.