В Самарской области начали проверку из-за ДТП с тремя погибшими

В Самарской области выясняют обстоятельства аварии, в которой погибло трое мужчин.

Источник: Прокуратура Самарской области

В Самарской области проводят проверку из-за серьезного ДТП, в котором погибло три человека. Водитель LADA Priora не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Организована проверка о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о принятии дальнейших мер. Также взят на контроль ход доследственной проверки», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, около 13:20 на четвертом километре автодороги Алексеевка — Шариповка у села Алексеевка легковой автомобиль опрокинулся в кювете. В результате аварии 42-летний водитель и два пассажира 46 и 29 лет скончались на месте. Еще один 41-летний пассажир пострадал и был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.