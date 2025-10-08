В Самарской области начали проверку из-за ДТП с тремя погибшими

Напомним, около 13:20 на четвертом километре автодороги Алексеевка — Шариповка у села Алексеевка легковой автомобиль опрокинулся в кювете. В результате аварии 42-летний водитель и два пассажира 46 и 29 лет скончались на месте. Еще один 41-летний пассажир пострадал и был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.