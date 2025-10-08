Челябинского банкира обвиняют во взятке на 25 млн рублей

По версии следствия, руководитель отдела финансирования недвижимости банка в период с 01. 11. 2020 по 31. 12. 2023 получил лично от учредителя строительной компании взятку в сумме 25 млн рублей. Взамен он должен был создать благоприятные условия по открытию и поддержанию кредитных линий для застройщика, а также ускорить процесс одобрения и функционирования кредитования.
Как сообщил ЕАН источник, во взятке обвиняют Анатолия Скаленко, задержанного в конце сентября 2025 года по делу о махинациях при возведении комплекса «Увильды Парк».
Новый эпизод квалифицируют как получение взятки в особо крупном размере. Сейчас Скаленко уже не работает в финансовой организации. По делу «Увильды Парка» был арестован другой экс-руководитель банковской структуры Роман Лихопуд.