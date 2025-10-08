Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинского банкира обвиняют во взятке на 25 млн рублей

В Челябинской области силовики выявили дополнительный эпизод получения взятки начальником отдела финансирования крупного банка с государственным участием. Об этом сообщает УФСБ.

По версии следствия, руководитель отдела финансирования недвижимости банка в период с 01. 11. 2020 по 31. 12. 2023 получил лично от учредителя строительной компании взятку в сумме 25 млн рублей. Взамен он должен был создать благоприятные условия по открытию и поддержанию кредитных линий для застройщика, а также ускорить процесс одобрения и функционирования кредитования.

Как сообщил ЕАН источник, во взятке обвиняют Анатолия Скаленко, задержанного в конце сентября 2025 года по делу о махинациях при возведении комплекса «Увильды Парк».

Новый эпизод квалифицируют как получение взятки в особо крупном размере. Сейчас Скаленко уже не работает в финансовой организации. По делу «Увильды Парка» был арестован другой экс-руководитель банковской структуры Роман Лихопуд.