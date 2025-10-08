Об утонувшем под Пермью 19-летнем матросе рассказал его однокурсник

Одногруппник утонувшего под Пермью 19-летнего матроса-моториста Артёма Пашуева рассказал о нём сайту perm.aif.ru.
Собеседник perm.aif.ru учился с погибшим в Пермском филиале Волжского государственного университета водного транспорта, с первого курса они жили в одной комнате. По его словам, Артём был душой компании, харизматичным и весёлым парнем, готовил одногруппникам еду и играл на баяне. В этом году они оба перешли на четвёртый, выпускной курс.
«Была практика, сначала он работал на пассажирском, затем на земснаряде», — объяснил perm.aif.ru работу Артёма на судне «Камский-429» его друг.
Согласно информации Государственной инспекции труда в Пермском крае, утром 5 октября молодой человек сдал вахту. Во время перерыва между сменами он спрыгнул с борта в воду, но не смог доплыть до берега и утонул. В обстоятельствах его гибели сейчас разбирается не только трудовая инспекция, но и следственный комитет.