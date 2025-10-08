Об утонувшем под Пермью 19-летнем матросе рассказал его однокурсник

Согласно информации Государственной инспекции труда в Пермском крае, утром 5 октября молодой человек сдал вахту. Во время перерыва между сменами он спрыгнул с борта в воду, но не смог доплыть до берега и утонул. В обстоятельствах его гибели сейчас разбирается не только трудовая инспекция, но и следственный комитет.