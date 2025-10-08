Суд продлил арест экс-главы Минпромторга Новосибирской области Гончарова

Аналогичные меры приняты в отношении коммерческого директора Дмитрия Смирнова, а также учредителя и директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Каледы. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и также останутся в СИЗО до 22 декабря.