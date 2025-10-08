Ричмонд
Суд продлил арест экс-главы Минпромторга Новосибирской области Гончарова

Он останется в СИЗО до 22 декабря по делу о превышении полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей Андрея Гончарова, бывшего главы новосибирского Минпромторга, до 22 декабря 2025 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Гончаров обвиняется в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что с мая 2023 года по январь 2024 года он незаконно уменьшил объем поставок товаров по госконтракту, оплатив коммерческой организации 95 миллионов рублей.

Аналогичные меры приняты в отношении коммерческого директора Дмитрия Смирнова, а также учредителя и директора ООО «Росэкспресс» Дмитрия Каледы. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и также останутся в СИЗО до 22 декабря.