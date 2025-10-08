Женщина выпала из окна челябинской многоэтажки

Инцидент произошёл у дома № 103 на улице Университетской Набережной. По словам очевидцев, спустя 20 минут после трагедии на место приехала бригада скорой помощи.
— Там на ней какое-то приспособление. Типо как массаж сердца делают. Они ей капельницы ставят. Ужасно конечно, — рассказали очевидцы.
В момент падения женщины на машину мимо проходила жительница с коляской.
Спасти женщину не удалось. По словам очевидцев, её тело укрыто полиэтиленовым пакетом. На месте работают правоохранительные органы.
— Обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе управления МВД города Челябинска.