Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина выпала из окна челябинской многоэтажки

Днём в среду, 8 октября, в челябинском микрорайоне Академ Riverside из окна многоэтажки выпала женщина. По словам очевидцев, она упала на машину, стоявшую на парковке во дворе дома. Сейчас во всём предстоит разобраться полиции.

Инцидент произошёл у дома № 103 на улице Университетской Набережной. По словам очевидцев, спустя 20 минут после трагедии на место приехала бригада скорой помощи.

— Там на ней какое-то приспособление. Типо как массаж сердца делают. Они ей капельницы ставят. Ужасно конечно, — рассказали очевидцы.

В момент падения женщины на машину мимо проходила жительница с коляской.

Спасти женщину не удалось. По словам очевидцев, её тело укрыто полиэтиленовым пакетом. На месте работают правоохранительные органы.

— Обстоятельства происшествия устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе управления МВД города Челябинска.