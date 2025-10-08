В Североуральске двух бывших полицейских судят за взятку щебнем

Североуральский городской суд начал рассматривать дело двух бывших полицейских, требовавших взятку щебнем. По данным следствия, обвиняемыми в коррупции являются врио начальника регистрационно-экзаменационного отдела Геннадий Сафронов и старший инспектор ДПС Александр Фишер.
Преступная группа предложила взятку водителю компании «Уральский щебень» в обмен на невыявление у того нарушений ПДД. За это они потребовали партию щебня на сумму 33 тысячи рублей.
— Кроме того, Сафронову инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения — он обвиняется в хищении имущества у двух горнодобывающих компаний, — сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Обоим обвиняемым продлили меру пресечения. Преступная группа останется под домашним арестом на срок до 24 марта 2026 года. Следующее судебное заседания состоится 11 ноября.
Из органов внутренних дел подсудимых уволили из-за утраты доверия.