Школьный пищеблок закрыли после массового отравления детей в Екатеринбурге

Суд на 12 дней остановил работу пищеблока школы № 122 в Екатеринбурге, где поставщиком питания выступала компания «Каскад». Причиной стали массовые случаи отравления учащихся, зафиксированные 1 октября 2025 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

По итогам проверки, проведенной Роспотребнадзором после инцидента, были выявлены серьезные нарушения санитарных норм:

  • несоблюдение последовательности технологических процессов;
  • использование алюминиевой посуды для приготовления пищи;
  • отсутствие маркировки на емкостях с пробами;
  • недостаточное качество генеральных уборок;
  • допуск педагогов школы к накрытию столов;
  • работа сотрудников без прохождения медицинского осмотра.

Суд установил, что компания «Каскад» нарушила санитарно-эпидемиологические требования к организации школьного питания. На основании представленных доказательств суд признал ООО «Каскад» виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ.

Деятельность компании на пищеблоке школы № 122 в Екатеринбурге была приостановлена на 12 суток. По данным Роспотребнадзора, за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 8 школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, у одного из них выделен норовирус.