Школьный пищеблок закрыли после массового отравления детей в Екатеринбурге

По итогам проверки, проведенной Роспотребнадзором после инцидента, были выявлены серьезные нарушения санитарных норм:
- несоблюдение последовательности технологических процессов;
- использование алюминиевой посуды для приготовления пищи;
- отсутствие маркировки на емкостях с пробами;
- недостаточное качество генеральных уборок;
- допуск педагогов школы к накрытию столов;
- работа сотрудников без прохождения медицинского осмотра.
Суд установил, что компания «Каскад» нарушила санитарно-эпидемиологические требования к организации школьного питания. На основании представленных доказательств суд признал ООО «Каскад» виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ.
Деятельность компании на пищеблоке школы № 122 в Екатеринбурге была приостановлена на 12 суток. По данным Роспотребнадзора, за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 8 школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, у одного из них выделен норовирус.