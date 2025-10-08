Школьный пищеблок закрыли после массового отравления детей в Екатеринбурге

Деятельность компании на пищеблоке школы № 122 в Екатеринбурге была приостановлена на 12 суток. По данным Роспотребнадзора, за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 8 школьников. Заболевшие лабораторно обследованы, у одного из них выделен норовирус.