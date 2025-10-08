Росгвардия задержала в Новосибирске «охотника на вампиров»

В Новосибирске сотрудники Росгвардии, осуществляющие вневедомственную охрану, задержали мужчину с оружием, демонстрировавшего признаки неадекватного поведения. По имеющимся сведениям, он проявлял агрессию по отношению к окружающим. Задержанный представился полицейским как «охотник на вампиров».