В Новосибирске сотрудники Росгвардии, осуществляющие вневедомственную охрану, задержали мужчину с оружием, демонстрировавшего признаки неадекватного поведения. По имеющимся сведениям, он проявлял агрессию по отношению к окружающим. Задержанный представился полицейским как «охотник на вампиров».
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Росгвардии, патрульный экипаж Калининского района получил сообщение о неадекватном человеке на улице Александра Невского, который нападал на прохожих и повредил оконные стекла в жилом доме.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили дальнейшие незаконные действия. При задержании мужчина назвал себя именем героя популярного фильма об охотнике на кровопийц.
Для выяснения всех обстоятельств инцидента задержанного доставили в полицейский участок.