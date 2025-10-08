Ричмонд
«Я твой внук Алеша»: под этим кодовым именем мошенники лишили пенсионера всех сбережений

88-летний пенсионер из Иркутска перевел аферистам почти 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

88-летний житель Иркутска лишился всех сбережений из-за того, что поверил мошенникам. Все началось с обычного звонка. Пенсионеру позвонил якобы сотрудник социальной организации. Под предлогом оформления важных документов он узнал у мужчины номер его СНИЛС. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.

Спустя несколько часов тревожный звонок раздался снова. На этот раз на связи была лжесотрудница отдела по борьбе с мошенничеством.

— Она сообщила, что из-за полученных данных семейные счета пенсионера находятся под угрозой. Чтобы «защитить» деньги, она срочно связала его со своим «коллегой», — уточнили в пресс-службе полиции.

Следом другой мошенник выдал себя за полицейского. Чтобы не спугнуть возможных свидетелей их разговора, аферист попросил называть его «внуком Алешей». После этого доверчивый пенсионер снял три тысячи евро и перевел их на «безопасный счет». После этого мошенник сослался на некие «ошибки в операции» и перестал выходить на связь.