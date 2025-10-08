«Я твой внук Алеша»: под этим кодовым именем мошенники лишили пенсионера всех сбережений

Следом другой мошенник выдал себя за полицейского. Чтобы не спугнуть возможных свидетелей их разговора, аферист попросил называть его «внуком Алешей». После этого доверчивый пенсионер снял три тысячи евро и перевел их на «безопасный счет». После этого мошенник сослался на некие «ошибки в операции» и перестал выходить на связь.