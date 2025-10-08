Пострадавшему от нападения хаски в Сочи ребенку оформили инвалидность

Инцидент произошел 26 февраля в одном из садовых товариществ города, где две сорвавшиеся с цепи собаки напали на школьника. В результате мальчик получил тяжелые травмы лица — животные повредили губу и нос. После оказания экстренной помощи в краевой больнице его доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где в течение полугода проводились реконструктивные операции.