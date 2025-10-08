Пострадавшему от нападения хаски в Сочи ребенку оформили инвалидность

Инцидент произошел 26 февраля в одном из садовых товариществ города, где две сорвавшиеся с цепи собаки напали на школьника. В результате мальчик получил тяжелые травмы лица — животные повредили губу и нос. После оказания экстренной помощи в краевой больнице его доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, где в течение полугода проводились реконструктивные операции.
По данным врачей, в ходе хирургического лечения была проведена реконструкция носа с использованием костной ткани, взятой из лобной области. Медики отметили, что вмешательства прошли успешно, а следующий этап лечения связан с восстановлением губы после завершения реабилитации.
Летом мальчик с отцом вернулись в Сочи. Сейчас он обучается по индивидуальной программе, занятия проходят в щадящем режиме. Отец сообщил, что оформил документы для получения пособия по уходу за ребенком.
Как ранее заявлял глава города Андрей Прошунин, муниципальные власти оказывают семье необходимую помощь. По согласованию с лечащими врачами для ребенка планируется организация санаторной реабилитации в Сочи.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ. Владельцу собак предъявлено обвинение, он признал вину. Суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.