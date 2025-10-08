Взрывчатку для подрыва генерала Кириллова переправили из Польши

По версии СК, теракт долгое время тщательно планировали на территории Украины. «Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку [одному из организаторов теракта Роберту] Сафаряну», — отметила представитель. Она добавила, что последний хранил эти предметы по месту своего жительства и, получив указания организаторов, передал их исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову.