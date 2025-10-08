Ричмонд
Взрывчатку для подрыва генерала Кириллова переправили из Польши

Организаторы теракта, в результате которого в 2024 году погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, переправили компоненты для самодельного взрывного устройства из Польши, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Источник: РИА "Новости"

По версии СК, теракт долгое время тщательно планировали на территории Украины. «Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку [одному из организаторов теракта Роберту] Сафаряну», — отметила представитель. Она добавила, что последний хранил эти предметы по месту своего жительства и, получив указания организаторов, передал их исполнителю теракта Ахмаджону Курбонову.

Также Петренко сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении всех лиц, причастных к убийству Кириллова: исполнителя теракта Курбонова, упомянутого ранее Сафаряна, а также Батухана Точиева и Рамазана Падиева.

Следователи установили, что Курбонов по заданию кураторов собрал взрывное устройство с поражающими элементами, закрепил его на электросамокате и установил у дома Кириллова. После выхода жертвы на улицу 17 декабря 2024 года преступник по команде организаторов дистанционно привел устройство в действие, а затем попытался скрыться на заранее подготовленной Точиевым и Падиевым конспиративной квартире.

Курбонова задержали 18 декабря по подозрению в убийстве Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Позже Курбонов признался, что его завербовали украинские спецслужбы. В Киеве ему пообещали $100 тыс. и выезд в одну из европейских стран для проживания.

Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше