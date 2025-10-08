В Молдове рухнула финансовая пирамида, в которой участвовали политики, силовики и прокуроры: Люди потеряли десятки миллионов евро

Скандал в Кишиневе: рухнула финансовая пирамида TUX.
В офисе TUX Moldova на улице Дога в Кишинёве вспыхнул конфликт — пользователи пришли требовать объяснений после блокировки счетов.
7 октября в 20:00 пользователи получили уведомление: чтобы сохранить доступ, нужно внести 100 USDT за 24 часа. Иначе — бан. Это была последняя попытка выманить деньги из финансовой пирамиды, выдававшей себя за блокчейн-компанию с лицензией в США. Но теперь — счета пользователей из Молдовы заблокированы, люди остались без денег.
Сообщают, что в криптопирамиде TUX Moldova участвовали многие молдавские силовики, прокуроры и некоторые политики, облечённые властью. Много денег не бывает, — решили они.
По оценкам, оборот финансовой пирамиды TUX в Республике Молдова составил около 48 миллионов евро.