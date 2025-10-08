Ричмонд
Шесть человек отравились парами теплоносителя в Ленобласти

В Комздраве заверили, что причина отравления химикатами не в системе отопления.

Источник: Комсомольская правда

Массовое отравление парами химического вещества произошло в поселке Романовка Всеволожского района. Об этом сообщил 78.ru.

— Пострадали четыре взрослых и двое детей. Все началось вечером 7 октября после того, как в доме я нашла утечку этиленгликоля из системы отопления, — рассказала местная жительница изданию.

Первые симптомы отравления появились у матери, которая подошла к беспокойно спавшей дочери и потеряла сознание. Вскоре аналогичные признаки — головокружение, тремор, сильное сердцебиение и сжатие в груди — появились у других членов семьи. Прибывшие медики первоначально диагностировали «паническую атаку», однако после повторного вызова скорой помощи пострадавших отвезли во Всеволожскую больницу.

В пресс-службе Станции скорой медицинской помощи сообщили о проведении всестороннего анализа ситуации. В комитете по здравоохранению Ленинградской области заявили, что версия пострадавшей не соответствует действительности, но проводится проверка.