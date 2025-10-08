Шесть человек отравились парами теплоносителя в Ленобласти

Первые симптомы отравления появились у матери, которая подошла к беспокойно спавшей дочери и потеряла сознание. Вскоре аналогичные признаки — головокружение, тремор, сильное сердцебиение и сжатие в груди — появились у других членов семьи. Прибывшие медики первоначально диагностировали «паническую атаку», однако после повторного вызова скорой помощи пострадавших отвезли во Всеволожскую больницу.