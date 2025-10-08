Пенсионерка из Краснодара 12 раз переводила деньги мошенникам. Женщина отдала аферистам почти 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главного управлениия МВД по Краснодарскому краю.
67-летней жительнице позвонили лжесотрудники Росфинмониторинга. Женщине сообщили об оформлении на нее доверенности, по которой третьи лица могут распоряжаться ее деньгами.
Мошенники убедили женщину перевести все деньги на «безопасный счет». Пенсионерка собрала все накопления и взяла в долг средства у родственников. После того, как деньги оказались у мошенников, женщина поняла, что стала жертвой аферистов.
«Сотрудники ведомств никогда не связываются с гражданами по телефону или в мессенджерах. Если вам звонят для решения финансовых вопросов, кладите трубку, это мошенники!» — напомнили в полиции Кубани.