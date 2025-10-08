Ричмонд
В Приднестровье пропала 15-летняя школьница: Ее не могут найти уже трое суток

Марина Гайдаржи исчезла вечером 5 октября.

Источник: Комсомольская правда

Бендерская милиция разыскивает 15-летнюю Марину Гайдаржи, воспитанницу Парканской школы-интерната, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Девушка 5 октября вечером, в восьмом часу, самовольно покинула территорию образовательного учреждения. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На вид ей 15−16 лет, рост до 160 см, плотного телосложения. Лицо продолговатое, с россыпью родинок. Глаза карие, брови широкие, прямые. Волосы тёмные, ниже плеч.

Предположительно, Марина была в чёрном: штанах, батнике и жилетке.

Уважаемые граждане! Если вам известно, где находится без вести пропавшая Марина Гайдаржи, позвоните в УВД г. Бендеры по телефонам 0 (552) 43−322, 27−757, 0 (779) 03−277 либо на горячую линию «102». Напишите в Viber +37377505426 или Telegram +37377997253.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

