Двое братьев с ножом набросились на бригаду скорой помощи

Двух братьев-уфимцев осудили за нападение на бригаду скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстали двое братьев 38 и 42 лет, которые напали на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в минувшем апреле сотрудники СМП прибыли на вызов в квартиру жилого дома по улице Мира, где жили родственники обвиняемых. Будучи пьяным, один из братьев устроил скандал, отказался от помощи медиков и схватился за нож.

Мужчины погнались за медработниками на улицу и, угрожая ножом, несколько раз ударили по служебному автомобилю скорой помощи и пытались влезть внутрь салона.

Орджоникидзевский районный суд Уфы признали мужчин виновными по уголовной статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и назначил три года колонии общего и особого режимов.

