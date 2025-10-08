Двое братьев с ножом набросились на бригаду скорой помощи

В Уфе перед судом предстали двое братьев 38 и 42 лет, которые напали на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, в минувшем апреле сотрудники СМП прибыли на вызов в квартиру жилого дома по улице Мира, где жили родственники обвиняемых. Будучи пьяным, один из братьев устроил скандал, отказался от помощи медиков и схватился за нож.
Мужчины погнались за медработниками на улицу и, угрожая ножом, несколько раз ударили по служебному автомобилю скорой помощи и пытались влезть внутрь салона.
Орджоникидзевский районный суд Уфы признали мужчин виновными по уголовной статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и назначил три года колонии общего и особого режимов.
