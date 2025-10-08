В Италии обезврежена молдавская банда автоугонщиков: На их счету более 100 угнанных люксовых авто, ущерб составил более 3 миллионов евро

Банда обвиняется в краже более 100 роскошных гибридных автомобилей в Италии и Испании, ущерб составил свыше 3 миллионов евро. Угонщики использовали сложное электронное оборудование; машины разбирались, а запчасти отправлялись на нелегальные рынки через Бельгию.