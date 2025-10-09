В Мамадыше на пожаре в одноэтажном доме погибли два человека

В среду, 8 октября, в Мамадыше на улице Пионерская загорелся частный одноэтажный деревянный дом, сообщает МЧС Татарстана.
«Прибывшие на место происшествия пожарные в ходе тушения обнаружили тела двух погибших супругов — 47-летней женщины и 50-летнего мужчины. Площадь пожара составила 50 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.
Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора. Одна из версий — неосторожность при курении.
