В Мамадыше на пожаре в одноэтажном доме погибли два человека

Тела нашли во время тушения огня.

Источник: МЧС Татарстана

В среду, 8 октября, в Мамадыше на улице Пионерская загорелся частный одноэтажный деревянный дом, сообщает МЧС Татарстана.

«Прибывшие на место происшествия пожарные в ходе тушения обнаружили тела двух погибших супругов — 47-летней женщины и 50-летнего мужчины. Площадь пожара составила 50 квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора. Одна из версий — неосторожность при курении.

Напомним, что в эту же среду в Татарстане грузовик на скорости нагнал впереди идущую легковушку и смял ее словно бумагу. В результате аварии погиб один человек.