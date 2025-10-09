Наркоторговцы делают ставку на студентов: в Узбекистане растёт тревожная тенденция

«Если раньше наркоманов можно было узнать по внешнему виду — следам от инъекций, потемневшим глазам и вялости, то сегодня употребляющие могут быть, наоборот, чрезмерно активны, энергичны и внимательны. Это вводит родителей в заблуждение: ребёнок стал живее, общительнее, и никто не подозревает, что за этим стоит химическая стимуляция», — пояснил специалист.