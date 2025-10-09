Наркоторговцы делают ставку на студентов: в Узбекистане растёт тревожная тенденция

«Только за первые шесть месяцев этого года 46 студентов вузов оказались вовлечены в наркоторговлю. Это серьёзная проблема, которая разрушает судьбы и подрывает будущее целого поколения», — отметил Махмудов.
Современные наркотики — под видом обычных продуктов.
Эксперт подчеркнул, что сегодня наркотики меняют свою форму и становятся всё более труднораспознаваемыми. Если раньше они имели привычный вид порошков, таблеток или трав, то теперь их всё чаще добавляют в безалкогольные напитки, энергетики, кофе, сладости и даже спортивное питание.
«Опасность в том, что такие вещества могут вызвать зависимость уже после одного употребления», — подчеркнул Махмудов.
От «из рук в руки» до анонимных чатов
С развитием технологий и интернета наркоторговцы полностью перестроили систему сбыта. Если раньше наркотики передавались напрямую, то теперь основная часть сделок происходит через анонимные локации и неизвестных посредников. Продавцы используют зашифрованные чаты, криптовалюту и системы доставки, что значительно усложняет поиск организаторов и заказчиков.
Ситуацию усугубляет рост числа подпольных нарколабораторий. В них создаются тысячи смертельно опасных доз, а выявить такие лаборатории становится всё сложнее.
«За 2024 год в стране выявлено 5 нарколабораторий, а за первые шесть месяцев 2025 года — уже 8. Эти показатели говорят о тревожной тенденции и росте масштабов проблемы», — отметил инспектор.
Родители не замечают беды
Особое беспокойство вызывает то, что многие родители не замечают, как их дети оказываются под воздействием наркотиков. Современные психоактивные вещества действуют иначе — они не вызывают классических признаков зависимости.
«Если раньше наркоманов можно было узнать по внешнему виду — следам от инъекций, потемневшим глазам и вялости, то сегодня употребляющие могут быть, наоборот, чрезмерно активны, энергичны и внимательны. Это вводит родителей в заблуждение: ребёнок стал живее, общительнее, и никто не подозревает, что за этим стоит химическая стимуляция», — пояснил специалист.
Однако эффект длится недолго. После короткого периода эйфории наступают боли, депрессии, психические расстройства — а в тяжёлых случаях зависимость приводит молодых людей к суициду.