СК рассказал о приоритетной версии убийства Супоницкого

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 73-летний Супоницкий утром в среду вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Позже в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости, что подозреваемым в убийстве Супоницкого, предположительно, оказался экс-финансист стройфирмы «Петротрест» Константин Козырев.