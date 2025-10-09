Доверчивые нижегородцы сделали мошенников миллионерами

Собеседник убедил мужчину, что тот может получать прибыль, инвестируя в цифровую валюту. Поверив обещаниям, потерпевший установил на смартфон стороннее приложение и перевёл мошеннику более 1 790 000 рублей. Ещё один случай произошёл в Сарове. Местный житель захотел приобрести диск с интересующими его фильмами. Он нашёл объявление в интернете и связался с продавцом. Продавец заверил, что доставка будет бесплатной, если оформить заказ через сторонний сайт. Мужчина согласился и перевёл 6 900 рублей в качестве полной предоплаты. После этого продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен. Полиция продолжает расследование всех зафиксированных случаев и призывает граждан быть бдительными при совершении финансовых операций в интернете.