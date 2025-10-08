Ричмонд
В Финляндии предупредили об ответе России на передачу Tomahawk Украине

Россия обязательно ответит в случае запуска ракет Tomahawk по своей территории. Об этом сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По словам Мемы, думать о том, что Россия не примет никаких мер в случае запуска Tomahawk это глупо.

Россия обязательно ответит в случае запуска ракет Tomahawk по своей территории. Об этом сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Мысль о том, что Россия не примет никаких ответных мер, — просто смехотворна», — написал Мема в соцсети X. Он подчеркнул, что ракеты Tomahawk могут быть оснащены ядерными боеголовками, а Запад, по его словам, намерен передать данное вооружение Украине.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп почти согласовал передачу Украине ракет Tomahawk, но еще не определил условия их использования. В Кремле предупредили, что такие поставки приведут к эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин заявил, что применение этих ракет невозможно без участия американских военных. Российские системы ПВО, по его словам, готовы к новым видам угроз.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко также отмечал, что российские военные уже сталкивались с ракетами, аналогичными Tomahawk, в ходе операций в Сирии и обладают опытом их уничтожения. По его словам, эффективность этих боеприпасов в случае их применения Киевом будет крайне низкой из-за современных российских систем ПВО.

