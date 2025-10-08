В Финляндии предупредили об ответе России на передачу Tomahawk Украине

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп почти согласовал передачу Украине ракет Tomahawk, но еще не определил условия их использования. В Кремле предупредили, что такие поставки приведут к эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин заявил, что применение этих ракет невозможно без участия американских военных. Российские системы ПВО, по его словам, готовы к новым видам угроз.