Названа причина убийства архитектора в Петербурге: за что был застрелен Супоницкий

Убийство известного архитектора Александра Супоницкого, автора вестибюля станции метро «Горьковская» и ТРК «Пик» на Сенной площади, могло быть связано с его финансовыми обязательствами. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник.
По словам информатора, в 2019 году Супоницкий взял в долг более 3 миллионов долларов у 49-летнего Константина Козырева, бывшего топ-менеджера строительной компании, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за мошенничество.
Знакомство убитого и Козырева произошло 15 лет назад, когда Супоницкий проектировал дом второму. Позднее их связывали исключительно деловые отношения, личной неприязни между ними следствие не выявило.
Супоницкий должен был погасить долг еще в 2020 году и оформил расписку, однако так и не расплатился. По данным источника, Козырев, устав ждать возврата денег, с начала 2025 года организовал слежку за архитектором, что в итоге привело к трагическому исходу.
Напомним, Александр Супоницкий был застрелен в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла, когда архитектор провожал свою десятилетнюю дочь в школу. Неизвестный вооруженный мужчина преградил им путь у лифта, заставил Супоницкого встать на колени и выстрелил ему в затылок.