SHOT: убитый архитектор Супоницкий скрывал от семьи многомиллионный долг

Убитый в Петербурге архитектор Александр Супоницкий скрывал от семьи многомиллионный долг. Об этом сообщает SHOT.
По данным канала, именно долг в 3,6 млн долларов (по другой версии — в 5 млн) является основной версией следствия. Родственники архитектора не знали о крупном займе и были шокированы этой информацией.
Предполагаемый убийца Константин Козырев, у которого Александр занял деньги, следил за архитектором и даже снимал комнату этажом ниже его квартиры. Супоницкий жил в апартаментах площадью 110 м² с женой Алисой и тремя дочерьми.
Следствие устанавливает, на какие цели архитектору потребовалась такая крупная сумма. Расследование обстоятельств убийства продолжается.
