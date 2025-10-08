Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHOT: убитый архитектор Супоницкий скрывал от семьи многомиллионный долг

Убитый в Петербурге архитектор Александр Супоницкий скрывал от семьи многомиллионный долг.

Убитый в Петербурге архитектор Александр Супоницкий скрывал от семьи многомиллионный долг. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, именно долг в 3,6 млн долларов (по другой версии — в 5 млн) является основной версией следствия. Родственники архитектора не знали о крупном займе и были шокированы этой информацией.

Предполагаемый убийца Константин Козырев, у которого Александр занял деньги, следил за архитектором и даже снимал комнату этажом ниже его квартиры. Супоницкий жил в апартаментах площадью 110 м² с женой Алисой и тремя дочерьми.

Следствие устанавливает, на какие цели архитектору потребовалась такая крупная сумма. Расследование обстоятельств убийства продолжается.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.