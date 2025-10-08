Криминалист Игнатов: убийство архитектора в СПб хуже расправ 90-х годов

Убить человека на глазах у его ребенка, как в случае с архитектором Александром Супоницким, может только отмороженная, беспринципная личность, даже бандиты 90-х не позволяли себе опускаться так низко, сообщил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, утром 8 октября Супоницкий с 10-летней дочерью вышли из квартиры в ЖК на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге, чтобы поехать в школу. В подъезде к ним подошел сосед, заставил мужчину встать на колени и выстрелил в затылок.
Испуганная дочь Супоницкого побежала домой. Злоумышленник после инцидента устроил пожар в квартире и покончил с собой. СК завел уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Предварительно, напасть на архитектора мог бывший топ-менеджер строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев. Из-за чего произошла ссора — пока не известно.
Всего у Супоницкого и его супруги Алисы четыре ребенка — три дочки и один сын.
«Убийца является беспринципной, отмороженной и циничной личностью. Даже в 90-е киллеры, представители крупнейших ОПГ никогда не убивали интересующее их лицо, если рядом находился ребенок. Такого вообще не было. Это, как говорят, не по понятиям, западло. Выбирали другой день, другое время. Но когда рядом находился ребенок, не помню ни одного такого случая, чтобы подходили и таким образом совершали убийство. Это не вписывается ни в какие каноны преступного мира», — отметил специалист.
Ранее соседи убитого в Петербурге Супоницкого рассказали о еще одном убийстве.