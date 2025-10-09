В Бугульме зафиксировали массовую гибель птиц

В последние несколько дней в соцсетях постоянно появляются сообщения о том, что в Бугульме в страшных мучениях массово гибнут голуби и воробьи, а перед этим ведут себя странно, словно зомби. По словам горожан, мертвые птицы лежат под ногами чуть ли не повсеместно.