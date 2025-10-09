В Бугульме зафиксировали массовую гибель птиц

В последние несколько дней в соцсетях постоянно появляются сообщения о том, что в Бугульме в страшных мучениях массово гибнут голуби и воробьи, а перед этим ведут себя странно, словно зомби. По словам горожан, мертвые птицы лежат под ногами чуть ли не повсеместно.
«В данной ситуации сейчас разбираются профильные городские службы и районное государственное ветеринарное объединение. По результатам проведенного обследования будем работать над выявлением и устранением причин возникновения происходящего», — в итоге прокомментировал в своем телеграм-канале мэр Бугульмы Дамир Фаттахов.
По словам градоначальника, специалисты взяли все необходимые пробы для лабораторного исследования, которое проводилось в Казани. Птичий грипп не обнаружен. Пока причины массовой гибели птиц в Бугульме устанавливаются дальше, а коммунальщики убирают с улиц мертвых пернатых, горожане выдвинули версию об отравлении. Мол, так аграрии на ближайшем зернотоке регулируют численность паразитирующих голубей — ставят ядовитые приманки с зерном.