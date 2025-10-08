Суд в Париже отказал в освобождении баскетболиста Касаткина

Напомним, российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный 21 июня в аэропорту Парижа по запросу США, может столкнуться с серьёзными уголовными последствиями. Как сообщил представитель парижского суда, спортсмену грозит до 25 лет лишения свободы по двум эпизодам: до 5 лет по обвинению в компьютерном мошенничестве и до 20 лет — в электронном мошенничестве. Американская сторона утверждает, что Касаткин являлся участником хакерской группы, использовавшей программы-вымогатели и ведшей переговоры о выкупах, однако сам спортсмен отвергает предъявленные обвинения.