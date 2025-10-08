В Минске водитель легковушки отвлекся на телефон и столкнулся с мотоциклистом

Госавтоинспекция напоминает, что перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении. Водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. -0-