8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки отвлекся на телефон и столкнулся с мотоциклистом, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня днем на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской 65-летний водитель автомобиля Peugeot при повороте направо не занял крайнее правое положение, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним. Со слов водителя, он отвлекся от управления на телефон.
34-летний мотоциклист доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что перед разворотом, поворотом налево или направо водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении. Водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. -0-