Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напавший в Лефортово с ножом на девушку маньяк-насильник признал вину

Московский следственный комитет предъявил обвинение мужчине, который с ножом пытался изнасиловать девушку в парке Лефортово. В ведомстве сообщили, что подозреваемый в ходе допроса полностью признал свою вину.

Источник: Life.ru

Предъявление обвинений задержанному. Видео © Telegram / Столичный СК.

Завтра следственная группа планирует обратиться в Лефортовский районный суд с ходатайством об аресте обвиняемого. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, вчера утром мужчина с ножом попытался изнасиловать жительницу столицы, которая вышла на пробежку в парке Лефортово. Его замысел не удался — девушка вырвалась и сбежала. Нападавшего вскоре задержали — им оказался житель Самарской области с уголовным прошлым, который в попытке сбежать от правосудия успел удрать в Рязань.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.