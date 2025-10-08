Морской парк намерен усыпить 30 китов из-за отсутствия финансирования

Канадский парк Marineland пригрозил усыпить 30 белух из-за отсутствия помощи от государства. Поводом для угрозы стало решение министра рыболовства страны запретить передачу китов в китайский тематический парк.
Парк, занимающий около 400 гектаров в провинции Онтарио, подвергается критике за условия содержания животных. Активисты давно выражают обеспокоенность судьбой белух и предлагают перевести их в заповедник.
По данным канадских СМИ, с 2019 года в Marineland погибло 20 китов — 19 белух и одна косатка.
На прошлой неделе министр рыболовства Джоан Томпсон запретила вывоз животных в «Океанское королевство Чимелонг» в Чжухае.
«Удовлетворение этого запроса означало бы продолжение жизни в неволе и возвращение к общественным развлечениям», — приводит ее слова The Guardian.
В ответ Marineland заявила, что прибегнет к эвтаназии белух, если вопрос с финансированием или экспортом не будет решен до 7 октября. Премьер-министр Онтарио Дуг Форд пообещал постараться обеспечить оставшимся животным максимально комфортные условия с учетом состояния парка.
