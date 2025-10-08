Ричмонд
Морской парк намерен усыпить 30 китов из-за отсутствия финансирования

Премьер-министр Онтарио Дуг Форд пообещал постараться обеспечить оставшимся животным максимально комфортные условия.

Источник: Аргументы и факты

Канадский парк Marineland пригрозил усыпить 30 белух из-за отсутствия помощи от государства. Поводом для угрозы стало решение министра рыболовства страны запретить передачу китов в китайский тематический парк.

Парк, занимающий около 400 гектаров в провинции Онтарио, подвергается критике за условия содержания животных. Активисты давно выражают обеспокоенность судьбой белух и предлагают перевести их в заповедник.

По данным канадских СМИ, с 2019 года в Marineland погибло 20 китов — 19 белух и одна косатка.

На прошлой неделе министр рыболовства Джоан Томпсон запретила вывоз животных в «Океанское королевство Чимелонг» в Чжухае.

«Удовлетворение этого запроса означало бы продолжение жизни в неволе и возвращение к общественным развлечениям», — приводит ее слова The Guardian.

В ответ Marineland заявила, что прибегнет к эвтаназии белух, если вопрос с финансированием или экспортом не будет решен до 7 октября. Премьер-министр Онтарио Дуг Форд пообещал постараться обеспечить оставшимся животным максимально комфортные условия с учетом состояния парка.

Ранее сообщалось, что в Южно-Китайском море впервые за 30 лет нашли редкого дюгоня.