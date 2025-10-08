Стало известно содержание последнего сообщения убийцы архитектора Супоницкого

Утром Супоницкого застрелил сосед на глазах его дочери. 50-летний сосед встретил архитектора и его дочь в подъезде, заставил того встать на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. Ребенка он не тронул, девочка успела убежать в квартиру. После этого убийца поджег дом жертвы и покончил с собой.