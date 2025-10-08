Стало известно содержание последнего сообщения убийцы архитектора Супоницкого

Предприниматель Константин Козырев в день убийства архитектора Александра Супоницкого написал своей бывшей жене. Он признался экс-супруге в любви и попросил прощения. Об этом в среду, 8 октября, сообщил Telegram-канал 78.ru.
— Сегодня будут обыски. Прости за все. По-другому не мог! Очень вас люблю, — говорится в публикации.
Утром Супоницкого застрелил сосед на глазах его дочери. 50-летний сосед встретил архитектора и его дочь в подъезде, заставил того встать на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. Ребенка он не тронул, девочка успела убежать в квартиру. После этого убийца поджег дом жертвы и покончил с собой.
Козырев ранее занимал должность заместителя директора по финансам в инвестиционно-строительном холдинге «Петротрест». Еще в 2015 году его обвинили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере — он указал в декларации ложные сведения. Сообщалось, что конфликт произошел из-за денег. По факту убийства архитектора возбудили уголовное дело.
Алиса Супоницкая, жена застреленного архитектора, пыталась докричаться до его убийцы, когда в жилище начался пожар. Она не догадывалась, что этот мужчина расправился с ее мужем и решил покончить с собой.