Суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым* закона об иноагентах

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о нарушении порядка деятельности иноагента в отношении рок-музыканта Бориса Гребенщикова*. Сам фигурант вину не признает. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
— Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга назначил судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова*, которому вменяют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), — сказано в сообщении.
В письме Роскомнадзора от 19 августа, которое есть в материалах дела, говорится, что Гребенщиков* ранее выложил ролик на видеохостинг YouTube, не указав, что он является иностранным агентом.
В феврале текущего года музыкант заявил, что оказывал финансовую помощь украинским больницам. Он отметил, что не получил никакого отклика со стороны медучреждения, а СМИ Украины не стали писать о его помощи.
*Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.