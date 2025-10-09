92-летний пенсионер выжил в лесу под Анапой после трех дней без воды и еды

В Анапе завершилась успешная операция по поиску 92-летнего пенсионера, который провел три дня в лесном массиве без запасов пищи и воды. Пожилой мужчина безуспешно пытался самостоятельно найти путь из леса, пока его не обнаружили участники поисковой операции, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Родственники пенсионера обратились с заявлением о его исчезновении в отделение полиции Анапы, после чего были оперативно организованы поисковые мероприятия. В спасательной операции принимали участие не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры, представители общественных организаций, а также местные жители, проявившие гражданскую сознательность.
Пожилого мужчину обнаружили в лесной зоне неподалеку от хутора Куматырь. После эвакуации из леса пенсионер был передан бригаде медицинских работников для проведения необходимого обследования. По последней информации, предоставленной пресс-службой ОМВД России по Анапе, жизни и здоровью пожилого человека в настоящее время ничто не угрожает.