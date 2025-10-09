92-летний пенсионер выжил в лесу под Анапой после трех дней без воды и еды

Родственники пенсионера обратились с заявлением о его исчезновении в отделение полиции Анапы, после чего были оперативно организованы поисковые мероприятия. В спасательной операции принимали участие не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры, представители общественных организаций, а также местные жители, проявившие гражданскую сознательность.