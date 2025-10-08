Ричмонд
Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка прибыла в Москву

Дашима Очирнимаева, которую насильно вывезли в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, вернулась в Россию.

Дашима Очирнимаева, которую насильно вывезли в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре, вернулась в Россию. Самолет с россиянкой на борту приземлился в терминале S аэропорта Шереметьево, пишет РИА Новости.

Освобождение женщины стало результатом совместной операции посольства РФ в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы. Ранее дипломаты организовали ее передачу таиландским властям и сопровождение в Бангкок для вылета на родину.

По данным посольства, в Юго-Восточной Азии действует транснациональная преступная сеть. Мошенники вербуют иностранцев, в том числе россиян, предлагая работу в Таиланде, а затем нелегально переправляют их в Мьянму.

Дашима ранее подробно рассказала о том, как она попала в рабство.

