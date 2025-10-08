Стало известно о состоянии избитой в Подольске собаки-инвалида

— Что про ее здоровье, то были зафиксированы гематомы, ушибы. Мы сейчас еще сдавали кровь. Врачи также говорят, что могут отказать почки, но мы пока ждем все анализы. И врачи уже будут смотреть, как это происшествие повлияло на здоровье, — передает слова женщины издание «Абзац».