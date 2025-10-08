Стало известно о состоянии избитой в Подольске собаки-инвалида

Собака-инвалид по кличке Офелия, которую избил пьяный мужчин в Подольске, столкнулась с проблемами со здоровьем. По словам хозяйки пса Екатерины Кандидатовой, у нее могут отказать почки после избиения. Она добавила, что в эмоциональном плане Офелия все так же ласкова и добродушна, но теперь не переносит посторонних мужчин.
— Что про ее здоровье, то были зафиксированы гематомы, ушибы. Мы сейчас еще сдавали кровь. Врачи также говорят, что могут отказать почки, но мы пока ждем все анализы. И врачи уже будут смотреть, как это происшествие повлияло на здоровье, — передает слова женщины издание «Абзац».
Мужчина 4 октября жестоко избил собаку-инвалида во дворе жилого дома. По словам 47-летнего злоумышленника Николая (имя изменено — прим. «ВМ»), он пытался помочь псу.
Впоследствии этим инцидентом заинтересовалась прокуратура Московской области, которая начала устанавливать обстоятельства произошедшего. Спустя непродолжительное время стало известно, что полицейские установили личность мужчины и задержали его. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил собаку-инвалида возле жилого дома в Подольске.