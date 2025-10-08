Сбежавшие в Екатеринбурге педофилы оставались на свободе до приговора

Двое осужденных в изнасиловании 15-летней девочки в Свердловской области, не пришедших на оглашение приговора, и местонахождение которых на данный момент остается неизвестным, не могли изначально влиять на следствие, чтобы оставаться под подпиской о невыезде, считает адвокат потерпевшей стороны Сергей Самков.
В понедельник, 6 октября, Алапаевский городской суд приговорил 32-летнего Александра Шаньгина к 11 с половиной годам колонии строгого режима, а 30-летнего Александра Быкова — к 10 годам заключения.
«В моей практике такое впервые, а я еще ранее служил в полиции, чтобы за совершение такого тяжкого преступления обвиняемых оставляли под подпиской о невыезде. Почему в данном случае следователь не выступил с ходатайством, чтобы их поместили в СИЗО, не берусь судить», — сказал Самков в беседе с aif.ru.
Он также отметил, что уголовное дело по факту изнасилования возбудили не с первого раза, сначала был отказ.
«Изначально, когда с этой девочкой всё произошло, мама с ней обратилась в Следственный комитет, написали заявление, прошли полиграф, который подтвердил, что потерпевшая говорит правду. Но следователь по неизвестным причинам вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Потом семья обратилась ко мне, я увидел, что дело перспективное, и занялся им. Проверил документы, начал писать жалобы, подавать ходатайства. Депутат Госдумы Альшевских Андрей Геннадьевич здорово помог своим запросом. В итоге дело возбудили. Следователя поменяли», — рассказал Самков.
При этом он, отвечая на вопрос корреспондента издания, отметил, что вряд ли осужденные могли изначально влиять на следствие, чтобы оставаться «под подпиской».
«Они не являются никакими авторитетами в городе, не имеют никаких нужных связей в правоохранительной системе. Они никто, ранее были судимы за мелкие преступления, имеют погашенные судимости», — подытожил Самков.
Алапаевский городской суд 6 октября вынес постановление об объявлении Шаньгина и Быкова в розыск.
По версии обвинения, преступление осужденные совершили 24 января 2024 года, заведомо осознавая, что потерпевшая не достигла шестнадцатилетнего возраста.
Шаньгин был осужден по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, Быков — по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.
Ранее Самков рассказал, что обвиняемые в изнасиловании 15-летней девочки угрожали сделать ее калекой. Он также выразил уверенность, что мжчина очень быстро найдут.