Сбежавшие в Екатеринбурге педофилы оставались на свободе до приговора

«Изначально, когда с этой девочкой всё произошло, мама с ней обратилась в Следственный комитет, написали заявление, прошли полиграф, который подтвердил, что потерпевшая говорит правду. Но следователь по неизвестным причинам вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Потом семья обратилась ко мне, я увидел, что дело перспективное, и занялся им. Проверил документы, начал писать жалобы, подавать ходатайства. Депутат Госдумы Альшевских Андрей Геннадьевич здорово помог своим запросом. В итоге дело возбудили. Следователя поменяли», — рассказал Самков.