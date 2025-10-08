Мужчину насмерть задавили на пешеходном переходе в Зеленограде

Автомобиль наехал на мужчину на Центральном проспекте в Зеленограде, когда тот шел по пешеходному переходу на красный свет. Он погиб на месте от полученных травм. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
— На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
В подмосковном Подольске 69-летняя женщина, переходившая дорогу на красный сигнал светофора, попала под колеса автомобиля. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.
Другой случай произошел 17 сентября, когда на Муринской дороге рядом с жилым комплексом «Цветной город» в Ленинградской области автомобиль после ДТП не остановился и вылетел на тротуар, где в тот момент находились прохожие.