Мужчину насмерть задавили на пешеходном переходе в Зеленограде

Автомобиль наехал на мужчину на Центральном проспекте в Зеленограде, когда тот шел по пешеходному переходу на красный свет. Он погиб на месте от полученных травм. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.