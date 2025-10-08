Яркий участник голой вечеринки попал в реанимацию во Франции

Как уточнила собеседница агентства, у Васио нет медицинской страховки, необходимой для оплаты лечения во Франции. «Он получил тяжелые травмы. Сейчас врачи борются за его жизнь, но ситуация остается очень тяжелой. Близкие планируют открыть сбор средств на лечение в ближайшее время», — сообщила знакомая музыканта.