Рэпер Vacio попал в реанимацию после падения с трех этажей через стеклянную крышу

Российский рэп-исполнитель Николай Васильев, более известный под сценическим псевдонимом Vacio, с тяжелыми травмами и в критическом состоянии попал в реанимацию во Франции после падения с высота трех этажей сквозь стеклянную крышу. Об этом в среду, 8 октября, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомую артиста.
— Страховки во Франции у него нет, поэтому близкие планируют открыть сбор средств на лечение в ближайшее время, — говорится в публикации.
После участия в скандальной «голой вечеринке», которую на свой день рождения организовала блогерша Анастасия Ивлева, Vacio арестовали на 15 суток по протоколу о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*.
После освобождения его задержали повторно — тогда суд назначил рэперу еще 10 суток ареста, а позднее ему вручили повестку в военкомат. Уже в мае 2024 года музыкант покинул Россию. Адвокат Vacio Роман Попов тогда говорил, что ничего не знает об отъезде своего подзащитного.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.